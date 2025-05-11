Станкович не пришёл на пресс-конференцию после матча с «Динамо»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не пришёл на пресс-конференцию после проигранного матча с «Динамо» в 28-м туре чемпионата России (0:2). Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7' 2:0 Глебов – 30'
После 28 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.
До завершения сезона Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича встретится с самарскими «Крыльями Советов» (18 мая) и подмосковными «Химками» (24 мая). В свою очередь, бело-голубые сыграют с тольяттинским «Акроном» (18 мая), а также с «Краснодаром» (24 мая).
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