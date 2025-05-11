Помощник Станковича: Деян сорвал голос, очень много кричал на арбитров
Поделиться
Ненад Сакич, который является помощником главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, объяснил, почему наставник красно-белых не пришёл на пресс-конференцию после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Игра завершилась победой бело-голубых со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7' 2:0 Глебов – 30'
«Я заменяю главного тренера, потому что он сорвал голос. Особенно на арбитров много кричал», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 мая 2025
-
23:44
-
23:44
-
23:37
-
23:37
-
23:20
-
23:19
-
23:19
-
23:18
-
23:12
-
23:01
-
22:49
-
22:48
-
22:45
-
22:44
-
22:38
-
22:34
-
22:34
-
22:31
-
22:31
-
22:28
-
22:28
-
22:25
-
22:22
-
22:19
-
22:19
-
22:11
-
22:10
-
22:08
-
22:06
-
22:04
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:56
-
21:51