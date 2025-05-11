Помощник Станковича: Деян сорвал голос, очень много кричал на арбитров

Ненад Сакич, который является помощником главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, объяснил, почему наставник красно-белых не пришёл на пресс-конференцию после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Игра завершилась победой бело-голубых со счётом 2:0.

«Я заменяю главного тренера, потому что он сорвал голос. Особенно на арбитров много кричал», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.