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Черчесов и Карпин смотрели с трибун, Бабич спорил с судьёй, Фомин играл с бинтами. Фото

Черчесов и Карпин смотрели с трибун, Бабич спорил с судьёй, Фомин играл с бинтами. Фото
«Динамо» обыграло «Спартак»
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11 мая в Москве состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимало «Спартак». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На шестой минуте матча «Динамо» получило право пробить пенальти, который уверенно реализовал полузащитник Хорхе Карраскаль. На 31-й минуте полузащитник Данил Глебов удвоил преимущество бело-голубых.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очков. «Спартак» (51) — пятый.

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