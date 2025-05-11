Червиченко: всем показалось, что «Спартак» исправляется, но всё стабильно

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре красно-белых в концовке нынешнего розыгрыша РПЛ. На данный момент команда находится на пятом месте с 51 очком.

«На мой взгляд, «Спартак» в конце чемпионата просел. Станковичу нужно задать вопрос — почему? Команда перед Новым годом показала хорошую серию, а с каждой игрой весной играет в созидании всё хуже и хуже. Удивительно, как из игрока, за которым в очередь построились топ-клубы Европы, Угальде превратился в то, что мы сейчас видим. У «Спартака» пропала уверенность в себе.

В клубе постоянная история: перед Новым годом все кричат, что команда станет чемпионом. Всем показалось, что «Спартак» исправляется, но всё стабильно. Четыре-пять неудачных матчей, и все иллюзии улетучиваются. Теперь снова говорят, что «Спартак» возьмёт Кубок, но надо бы сначала пройти «Ростов», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.