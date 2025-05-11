Александр Мостовой: Станкович очень сильно нервничает в последнее время

Бывший советский и российский футболист, выступавший за московский «Спартак», Александр Мостовой высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче. После матча 28-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2) сербский специалист не пришёл на пресс-конференцию.

«В последнее время Станкович очень сильно нервничает. Он и сам был эмоциональным футболистом. Не знаю, с чем это связано. Однако это не идёт во вред «Спартаку» — это футбольные эмоции, в которых нет ничего плохого, особенно когда проигрываешь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 28 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.

До завершения сезона Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича встретится с самарскими «Крыльями Советов» (18 мая) и подмосковными «Химками» (24 мая). В свою очередь, бело-голубые сыграют с тольяттинским «Акроном» (18 мая), а также с «Краснодаром» (24 мая).