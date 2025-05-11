«Ливерпуль» прервал серию из семи домашних побед в АПЛ
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Встреча 36-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершилась вничью со счётом 2:2. Таким образом, «красные» прервали серию из семи домашних побед в АПЛ подряд.
Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Гакпо – 20' 2:0 Диас – 21' 2:1 Мартинелли – 47' 2:2 Мерино – 70'
Удаления: нет / Мерино – 79'
Стоит отметить, что череда побед мерсисайдцев в домашних играх Премьер-лиги началась с январского матча с «Ипсвич Таун» (4:1). После этого на своём поле красные переиграли «Вулверхэмптон» (2:1), «Ньюкасл Юнайтед» (2:0), «Саутгемптон» (3:1), «Эвертон» (1:0), «Вест Хэм Юнайтед» (2:1), и «Тоттенхэм Хотспур» (5:1).
«Ливерпуль», досрочно ставший чемпионом Англии, идёт во главе турнирной таблицы английской Премьер-лиги (83 очка). «Арсенал» находится на второй строчке (68 очков).
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