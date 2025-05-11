«Ливерпуль» прервал серию из семи домашних побед в АПЛ

Встреча 36-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершилась вничью со счётом 2:2. Таким образом, «красные» прервали серию из семи домашних побед в АПЛ подряд.

Стоит отметить, что череда побед мерсисайдцев в домашних играх Премьер-лиги началась с январского матча с «Ипсвич Таун» (4:1). После этого на своём поле красные переиграли «Вулверхэмптон» (2:1), «Ньюкасл Юнайтед» (2:0), «Саутгемптон» (3:1), «Эвертон» (1:0), «Вест Хэм Юнайтед» (2:1), и «Тоттенхэм Хотспур» (5:1).

«Ливерпуль», досрочно ставший чемпионом Англии, идёт во главе турнирной таблицы английской Премьер-лиги (83 очка). «Арсенал» находится на второй строчке (68 очков).