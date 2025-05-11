Глебов отреагировал на дебютный гол за «Динамо» в РПЛ

Полузащитник «Динамо» Даниил Глебов высказался о дебютном голе за бело-голубых, забитом в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).
«Суперэмоции. Но больше эмоций от того, что сегодня победили. Достаточно цельно сыграли. Глобально ничего не изменилось. Наверное, действовали чуть более командно», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Глебов перешёл в «Динамо» минувшей зимой из «Ростова». До матча с красно-белыми полузащитник принял участие в семи играх Российской Премьер-Лиги и в двух встречах Фонбет Кубка России.
Действующее трудовое соглашение российского игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.
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