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Созин: жесты судьям и перспектива 6-го места «Спартака» значат одно — Станкович «поплыл»

Созин: жесты судьям и перспектива 6-го места «Спартака» значат одно — Станкович «поплыл»
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Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о жестах главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 28-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

«Мне симпатичен Станкович как человек. Его подбадривания, как он общается с игроками и журналистами, болельщиками. Но такие жесты, как сегодня… Надо держать себя в руках. Что это за намёк на стимуляцию судей? Другую интерпретацию этих жестов здесь представить сложно. Тут на весь экран и всю Россию человек показывает вещи, за которые наказывают.

Эти жесты судьям, перспектива скатиться на шестое место, отсутствие на пресс-конференции означают одно – Станкович «поплыл». Команда это тоже чувствует и выходит несобранной. Матчи начинают с 0:1 или 0:2», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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