Созин: жесты судьям и перспектива 6-го места «Спартака» значат одно — Станкович «поплыл»

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о жестах главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 28-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2).

«Мне симпатичен Станкович как человек. Его подбадривания, как он общается с игроками и журналистами, болельщиками. Но такие жесты, как сегодня… Надо держать себя в руках. Что это за намёк на стимуляцию судей? Другую интерпретацию этих жестов здесь представить сложно. Тут на весь экран и всю Россию человек показывает вещи, за которые наказывают.

Эти жесты судьям, перспектива скатиться на шестое место, отсутствие на пресс-конференции означают одно – Станкович «поплыл». Команда это тоже чувствует и выходит несобранной. Матчи начинают с 0:1 или 0:2», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме Фото Станкович жестом намекнул на предвзятость судьи в матче «Спартака» с «Динамо»

Самые титулованные футбольные клубы России: