Ни один футболист «Спартака» не пообщался в микст-зоне после поражения от «Динамо»

Все футболисты московского «Спартака» проигнорировали общение с журналистами в микст-зоне после поражения от «Динамо» (0:2) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Ранее главный тренер красно-белых Деян Станкович не пришёл на пресс-конференцию.

«Ни один из игроков «Спартака» не стал общаться с журналистами в микст-зоне после поражения от «Динамо». Делегат матча отметил проход не всех футболистов через микст-зону и отсутствие главного тренера команды Деяна Станковича на пресс-конференции», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.