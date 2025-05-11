Ни один футболист «Спартака» не пообщался в микст-зоне после поражения от «Динамо»
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Все футболисты московского «Спартака» проигнорировали общение с журналистами в микст-зоне после поражения от «Динамо» (0:2) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Ранее главный тренер красно-белых Деян Станкович не пришёл на пресс-конференцию.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7' 2:0 Глебов – 30'
«Ни один из игроков «Спартака» не стал общаться с журналистами в микст-зоне после поражения от «Динамо». Делегат матча отметил проход не всех футболистов через микст-зону и отсутствие главного тренера команды Деяна Станковича на пресс-конференции», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.
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