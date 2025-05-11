Результаты матчей чемпионата Германии сезона-2024/2025 11 мая

11 мая в 33-м туре чемпионата Германии сезона-2024/2025 прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч чемпионата Германии 11 мая:

«Байер» — «Боруссия» Дортмунд — 2:4;

«Айнтрахт» — «Санкт-Паули» — 2:2;

«Штутгарт» — «Аугсбург» — 4:0.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 79 очков после 33 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», у которого 68 очков в 33 встречах. Тройку лидеров замыкает франкфуртский «Айнтрахт», заработавший 57 очков после 33 туров. В зоне вылета располагаются «Бохум» с 22 очками, «Хольштайн» (25) и «Хайденхайм» (29).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: