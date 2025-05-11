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Созин: у Станковича в «Спартаке» нет плана Б. А план А — это когда получается у Барко

Созин: у Станковича в «Спартаке» нет плана Б. А план А — это когда получается у Барко
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Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что у главного тренера «Спартака» Деяна Станковича нет плана Б на игру. Сегодня, 11 мая, красно-белые уступили «Динамо» со счётом 0:2 в матче 28-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

«Чисто с футбольной стороны складывается ощущение, что у Станковича нет и не было в «Спартаке» плана Б. План А при этом – это когда получается игра у Барко, плюс, во вторую очередь, – у Угальде и Маркиньоса. Если Барко играет слабее, чем может, – «Спартак» встаёт.

При этом план Б нужен всё чаще, потому что «Спартак» не может нормально выйти на матч. И всё чаще начинает с пропущенного, а то и двух пропущенных мячей. Это было с «Рубином», «Акроном», Махачкалой, теперь – с «Динамо».

Дорогой состав, прекрасная скамейка, исполнители такие, что многие в РПЛ позавидуют. Но игру Станкович не усиливает. Микроклимат в команде – возможно. Но команда, которая по статусу заслуживает титулов, второй сезон подряд рискует остаться пятой. А то и шестой», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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