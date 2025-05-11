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«Манчестер Юнайтед» повторил клубный антирекорд по домашним поражениям в сезоне АПЛ

«Манчестер Юнайтед» повторил клубный антирекорд по домашним поражениям в сезоне АПЛ
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«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» проиграл лондонскому «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 0:2. Это девятое поражение «красных дьяволов» на своём поле в нынешнем сезоне высшего дивизиона английского первенства. «МЮ» повторил клубный антирекорд кампаний-1930/1931, 1933/1934 и 1962/1963. Об этом сообщает Opta Sports.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Соучек – 26'     0:2 Боуэн – 57'    

Первое домашнее поражение манкунианцев в нынешнем розыгрыше АПЛ произошло в 3-м туре: тогда команда уступила «Ливерпулю» со счётом 0:3. После этого в родных стенах «МЮ» проиграл «Тоттенхэм Хотспур» (0:3), «Ноттингем Форест» (2:3), «Борнмуту» (0:3), «Ньюкасл Юнайтед» (0:2), «Брайтону» (1:3), «Кристал Пэлас» (0:2), «Вулверхэмптону» (0:1) и «Вест Хэм Юнайтед» (0:2).

«Манчестер Юнайтед» располагается на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ (39 очков).

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