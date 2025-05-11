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«Слабаки!» Губерниев — об отказе игроков «Спартака» общаться со СМИ после матча с «Динамо»

«Слабаки!» Губерниев — об отказе игроков «Спартака» общаться со СМИ после матча с «Динамо»
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ футболистов «Спартака» пообщаться с журналистами после проигранного матча с московским «Динамо» (0:2) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

«Слабаки! Удар надо держать! Позор такими быть, а ещё спартаковцы… А тренер вообще уплыл…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

После 28 матчей чемпионата России команда Деяна Станковича набрала 51 очко и занимает пятое место. До завершения сезона Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича встретится с самарскими «Крыльями Советов» (18 мая) и подмосковными «Химками» (24 мая).

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