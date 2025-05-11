«Слабаки!» Губерниев — об отказе игроков «Спартака» общаться со СМИ после матча с «Динамо»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ футболистов «Спартака» пообщаться с журналистами после проигранного матча с московским «Динамо» (0:2) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Слабаки! Удар надо держать! Позор такими быть, а ещё спартаковцы… А тренер вообще уплыл…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

После 28 матчей чемпионата России команда Деяна Станковича набрала 51 очко и занимает пятое место. До завершения сезона Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича встретится с самарскими «Крыльями Советов» (18 мая) и подмосковными «Химками» (24 мая).

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