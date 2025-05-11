«Чуточку дорисовал». Игрок «Динамо» Гладышев высказался о пенальти в дерби со «Спартаком»

Футболист московского «Динамо» Ярослав Гладышев прокомментировал момент с назначением 11-метрового удара в ворота «Спартака» в дерби в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые одержали уверенную победу со счётом 2:0.

— Ты заработал пенальти. Ты спровоцировал Рябчука на такой фол?

— Просто замыкал то, что на тренировках готовили.

— То есть чуточку дорисовал?

— Чуточку, да. Но без этого никак.

— Рябчук получил жёлтую карточку. Была установка давить в ту сторону, чтобы была вторая жёлтая?

— Да, конечно. Я пытался, пробовал, старался, но не получилось.

— Ты сегодня не забил, но весной ты в огне. Для тебя важно, что ты сегодня без гола?

— Честно, для меня важно, что команда выиграла, — сказал Гладышев в эфире «Матч ТВ».

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.