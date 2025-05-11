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«Чуточку дорисовал». Игрок «Динамо» Гладышев высказался о пенальти в дерби со «Спартаком»

«Чуточку дорисовал». Игрок «Динамо» Гладышев высказался о пенальти в дерби со «Спартаком»
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Футболист московского «Динамо» Ярослав Гладышев прокомментировал момент с назначением 11-метрового удара в ворота «Спартака» в дерби в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

— Ты заработал пенальти. Ты спровоцировал Рябчука на такой фол?
— Просто замыкал то, что на тренировках готовили.

— То есть чуточку дорисовал?
— Чуточку, да. Но без этого никак.

— Рябчук получил жёлтую карточку. Была установка давить в ту сторону, чтобы была вторая жёлтая?
— Да, конечно. Я пытался, пробовал, старался, но не получилось.

— Ты сегодня не забил, но весной ты в огне. Для тебя важно, что ты сегодня без гола?
— Честно, для меня важно, что команда выиграла, — сказал Гладышев в эфире «Матч ТВ».

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.

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