ФК «Локомотив» поздравил волейбольную команду с завоеванием Кубка России

Московский футбольный клуб «Локомотив» поздравил одноимённую команду из Новосибирска с победой в Кубке России.

«Волейбольный «Локомотив» из Новосибирска — победитель Кубка России!

Наши поздравления!» — сказано в официальном телеграм-канале футбольного «Локомотива».

Новосибирский «Локомотив» выиграл золотые медали «Финала шести» Кубка России. В решающем поединке новосибирцы переиграли волейболистов московского «Динамо» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).

Прошлогодним победителем Кубка России является московское «Динамо». В финале 2024 года команда переиграла казанский «Зенит» (3:0).

Футбольный «Локомотив» идёт на шестом месте в РПЛ (49 очков).