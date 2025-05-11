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ФК «Локомотив» поздравил волейбольную команду с завоеванием Кубка России

ФК «Локомотив» поздравил волейбольную команду с завоеванием Кубка России
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Московский футбольный клуб «Локомотив» поздравил одноимённую команду из Новосибирска с победой в Кубке России.

Кубок России (м) . Финал
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кобзарь
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

«Волейбольный «Локомотив» из Новосибирска — победитель Кубка России!

Наши поздравления!» — сказано в официальном телеграм-канале футбольного «Локомотива».

Новосибирский «Локомотив» выиграл золотые медали «Финала шести» Кубка России. В решающем поединке новосибирцы переиграли волейболистов московского «Динамо» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).

Прошлогодним победителем Кубка России является московское «Динамо». В финале 2024 года команда переиграла казанский «Зенит» (3:0).

Футбольный «Локомотив» идёт на шестом месте в РПЛ (49 очков).

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