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Фанаты «Барселоны» дразнили Винисиуса пляжным мячом во время «эль класико»

Фанаты «Барселоны» дразнили Винисиуса пляжным мячом во время «эль класико»
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Болельщики «Барселоны» принесли на трибуны пляжный мяч, который они показывали крайнему нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору во время очного матча команд в 35-м туре испанской Примеры (4:3).

При этом фанаты сине-гранатовых скандировали: «Пляжный мяч! Пляжный мяч!»

Фото: Соцсети

Ранее испанские СМИ сообщали, что таким способом болельщики обыгрывают то обстоятельство, что Винисиус не получил награду «Золотой мяч» — 2024. Бразильский футболист занял второе место в голосовании, уступив полузащитнику сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.

В матче с «Барселоной» Винисиус провёл на поле 88 минут, за которые он отметился двумя результативными передачами.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    
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