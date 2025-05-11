Фанаты «Барселоны» дразнили Винисиуса пляжным мячом во время «эль класико»

Болельщики «Барселоны» принесли на трибуны пляжный мяч, который они показывали крайнему нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору во время очного матча команд в 35-м туре испанской Примеры (4:3).

При этом фанаты сине-гранатовых скандировали: «Пляжный мяч! Пляжный мяч!»

Фото: Соцсети

Ранее испанские СМИ сообщали, что таким способом болельщики обыгрывают то обстоятельство, что Винисиус не получил награду «Золотой мяч» — 2024. Бразильский футболист занял второе место в голосовании, уступив полузащитнику сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.

В матче с «Барселоной» Винисиус провёл на поле 88 минут, за которые он отметился двумя результативными передачами.

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