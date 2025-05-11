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«Футбол не терпит ошибок, «Спартак» за них наказали». Игнатов — о поражении от «Динамо»

«Футбол не терпит ошибок, «Спартак» за них наказали». Игнатов — о поражении от «Динамо»
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Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал поражение красно-белых в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Бело-голубые одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

— Сказал бы, что счёт не по игре. Но это футбол. Не забили свои моменты, нам забили два со стандартов. Значит, возможно, мы где‑то сами ошиблись. Футбол не терпит ошибок, нас за них наказали.

— Ты вышел на поле во втором тайме. И всё‑таки какие‑то есть уже мысли о том, почему команда так вошла в игру?
— Сложно сказать. Думаю, мы разберёмся. Главное — настраиваться на матч в Кубке России. Впереди важная игра. Переживём сегодняшний вечер и завтра уже будем готовиться к следующей игре.

— Можно как‑то глобально оценить, почему «Спартак» осенью был одним, а сейчас совсем другой?
— Не сказал бы, что какой‑то другой. Просто, может быть, где‑то фарта не хватает. Но фарт тоже нужно заслужить. Поэтому надо работать, — сказал Игнатов в эфире «Матч ТВ».

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.

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