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«Карло, уходи!» Фанаты оскорбляли Анчелотти и игроков «Реала» после «эль класико» — MD

«Карло, уходи!» Фанаты оскорбляли Анчелотти и игроков «Реала» после «эль класико» — MD
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Несколько фанатов мадридского «Реала» поджидали команду рядом с её тренировочным комплексом в Вальдебебасе после того, как она вернулась из Барселоны, где проиграла сине-гранатовым со счётом 3:4 в матче 35-го тура Ла Лиги. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    

По информации источника, болельщики кричали главному тренеру «сливочных» Карло Анчелотти: «Карло, уходи прямо сейчас». В адрес защитника Франа Гарсии звучала фраза: «Когда же ты уже вернёшься в «Райо».

Фанаты называли большинство футболистов «Реала» наёмниками, а также использовали по отношению к ним более грубые выражения. При этом нескольких игроков они поддержали. Среди них называются Киллиан Мбаппе, Лука Модрич, Рауль Асенсио и Даниель Себальос.

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