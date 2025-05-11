«Карло, уходи!» Фанаты оскорбляли Анчелотти и игроков «Реала» после «эль класико» — MD

Несколько фанатов мадридского «Реала» поджидали команду рядом с её тренировочным комплексом в Вальдебебасе после того, как она вернулась из Барселоны, где проиграла сине-гранатовым со счётом 3:4 в матче 35-го тура Ла Лиги. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, болельщики кричали главному тренеру «сливочных» Карло Анчелотти: «Карло, уходи прямо сейчас». В адрес защитника Франа Гарсии звучала фраза: «Когда же ты уже вернёшься в «Райо».

Фанаты называли большинство футболистов «Реала» наёмниками, а также использовали по отношению к ним более грубые выражения. При этом нескольких игроков они поддержали. Среди них называются Киллиан Мбаппе, Лука Модрич, Рауль Асенсио и Даниель Себальос.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: