Усман Дембеле — лучший футболист Лиги 1 в сезоне-2024/2025

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле получил приз лучшему игроку Лиги 1 по итогам сезона-2024/2025 от Национального союза профессиональных футболистов (UNFP).

В 28 матчах нынешнего розыгрыша высшего дивизиона французского первенства футболист забил 21 гол и отдал восемь голевых передач.

UNFP предусмотрел и другие награды для лучших футболистов, тренеров, арбитров, работающих во Франции или представляющих её в других странах.

Главной надеждой признан нападающий парижского клуба Дезире Дуэ, лучшим голкипером стал Люка Шевалье из «Лилля», лучшим тренером стал наставник парижан Луис Энрике, а лучшим французским игроком за границей признан Килиан Мбаппе из «Реала».