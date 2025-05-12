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Усман Дембеле — лучший футболист Лиги 1 в сезоне-2024/2025

Усман Дембеле — лучший футболист Лиги 1 в сезоне-2024/2025
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Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле получил приз лучшему игроку Лиги 1 по итогам сезона-2024/2025 от Национального союза профессиональных футболистов (UNFP).

В 28 матчах нынешнего розыгрыша высшего дивизиона французского первенства футболист забил 21 гол и отдал восемь голевых передач.

UNFP предусмотрел и другие награды для лучших футболистов, тренеров, арбитров, работающих во Франции или представляющих её в других странах.

Главной надеждой признан нападающий парижского клуба Дезире Дуэ, лучшим голкипером стал Люка Шевалье из «Лилля», лучшим тренером стал наставник парижан Луис Энрике, а лучшим французским игроком за границей признан Килиан Мбаппе из «Реала».

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