«Бетис» сыграл вничью с «Осасуной» в матче 35-го тура Ла Лиги

Завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» и «Осасуна». Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился вничью — 1:1.

На 64-й минуте нападающий Кучо Эрнандес с передачи полузащитника Иско вывел «Бетис» вперёд. На 75-й минуте форвард «Осасуны» Анте Будимир забил ответный мяч.

После этой игры в активе «Бетиса» стало 58 очков. Команда располагается на шестом месте в таблице чемпионата Испании. «Осасуна» с 45 очками находится на 11-й строчке.