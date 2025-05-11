«Бетис» сыграл вничью с «Осасуной» в матче 35-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» и «Осасуна». Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился вничью — 1:1.
Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Осасуна
Памплона
1:0 Эрнандес – 64' 1:1 Будимир – 75'
На 64-й минуте нападающий Кучо Эрнандес с передачи полузащитника Иско вывел «Бетис» вперёд. На 75-й минуте форвард «Осасуны» Анте Будимир забил ответный мяч.
После этой игры в активе «Бетиса» стало 58 очков. Команда располагается на шестом месте в таблице чемпионата Испании. «Осасуна» с 45 очками находится на 11-й строчке.
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