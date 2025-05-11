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Результаты матчей чемпионата Италии сезона-2024/2025 11 мая

Результаты матчей чемпионата Италии сезона-2024/2025 11 мая
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11 мая в 36-м туре чемпионата Италии сезона-2024/2025 прошли четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч чемпионата Италии 11 мая:

«Удинезе» — «Монца» — 1:2;
«Верона» — «Лечче» — 1:1;
«Торино» — «Интер» — 0:2;
«Наполи» — «Дженоа» — 2:2.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи». Команда Антонио Конте набрала 78 очков после 36 матчей. На второй строчке располагается миланский «Интер». Подопечные Симоне Индзаги заработали 77 очков в 36 матчах. Замыкает тройку лидеров «Аталанта», набравшая 68 очков после 35 туров. В зоне вылета находятся «Монца» с 18 очками, «Венеция», набравшая 26 очков, и «Эмполи», заработавший 28 очков.

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