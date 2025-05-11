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«Наполи» упустил победу в концовке матча 36-го тура Серии А с «Дженоа»

«Наполи» упустил победу в концовке матча 36-го тура Серии А с «Дженоа»
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Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Дженоа». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Италия — Серия А . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 2
Дженоа
Генуя
1:0 Лукаку – 15'     1:1 Мерет – 32'     2:1 Распадори – 64'     2:2 Васкес – 84'    

На 15-й минуте нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку открыл счёт в матче. На 32-й минуте голкипер неаполитанцев Алекс Мерет забил автогол. На 64-й минуте форвард хозяев поля Джакомо Распадори забил второй мяч в ворота гостей. На 84-й минуте защитник «Дженоа» Хоан Васкес сделал счёт 2:2.

После этой игры в активе «Наполи» стало 78 очков. Команда находится на первом месте в таблице Серии А. «Дженоа» с 40 очками идёт на 13-й строчке.

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