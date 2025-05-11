«Наполи» упустил победу в концовке матча 36-го тура Серии А с «Дженоа»

Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Дженоа». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Встреча завершилась вничью — 2:2.

На 15-й минуте нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку открыл счёт в матче. На 32-й минуте голкипер неаполитанцев Алекс Мерет забил автогол. На 64-й минуте форвард хозяев поля Джакомо Распадори забил второй мяч в ворота гостей. На 84-й минуте защитник «Дженоа» Хоан Васкес сделал счёт 2:2.

После этой игры в активе «Наполи» стало 78 очков. Команда находится на первом месте в таблице Серии А. «Дженоа» с 40 очками идёт на 13-й строчке.