Игрок «Реала» Муньос подвергся массовым оскорблениям в соцсетях после «эль класико»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Виктор Муньос был вынужден отключить комментарии в своём аккаунте в социальной сети из-за массовых оскорблений в свой адрес после поражения «сливочных» в матче 35-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (3:4).

В частности, пользователи оставляли под публикациями 21-летнего футболиста следующие комментарии: «Как насчёт того, чтобы уйти из футбола?», «Кто пришёл сюда после того, как он не забил гол?», «Прекрати играть» и другие.

Муньос появился на поле на 88-й минуте матча. Сразу после этого он вышел один на один и неточно пробил верхом, в результате чего мяч пролетел над перекладиной ворот Войцеха Щенсного.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: