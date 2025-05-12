Игрок «Реала» Муньос подвергся массовым оскорблениям в соцсетях после «эль класико»
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Виктор Муньос был вынужден отключить комментарии в своём аккаунте в социальной сети из-за массовых оскорблений в свой адрес после поражения «сливочных» в матче 35-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (3:4).
Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5' 0:2 Мбаппе – 14' 1:2 Гарсия – 19' 2:2 Ямаль – 32' 3:2 Рафинья – 34' 4:2 Рафинья – 45' 4:3 Мбаппе – 70'
В частности, пользователи оставляли под публикациями 21-летнего футболиста следующие комментарии: «Как насчёт того, чтобы уйти из футбола?», «Кто пришёл сюда после того, как он не забил гол?», «Прекрати играть» и другие.
Муньос появился на поле на 88-й минуте матча. Сразу после этого он вышел один на один и неточно пробил верхом, в результате чего мяч пролетел над перекладиной ворот Войцеха Щенсного.
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