Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Реала» Муньос подвергся массовым оскорблениям в соцсетях после «эль класико»

Игрок «Реала» Муньос подвергся массовым оскорблениям в соцсетях после «эль класико»
Комментарии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Виктор Муньос был вынужден отключить комментарии в своём аккаунте в социальной сети из-за массовых оскорблений в свой адрес после поражения «сливочных» в матче 35-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (3:4).

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    

В частности, пользователи оставляли под публикациями 21-летнего футболиста следующие комментарии: «Как насчёт того, чтобы уйти из футбола?», «Кто пришёл сюда после того, как он не забил гол?», «Прекрати играть» и другие.

Муньос появился на поле на 88-й минуте матча. Сразу после этого он вышел один на один и неточно пробил верхом, в результате чего мяч пролетел над перекладиной ворот Войцеха Щенсного.

Материалы по теме
«Карло, уходи!» Фанаты оскорбляли Анчелотти и игроков «Реала» после «эль класико» — MD

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android