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«Не забудьте лайкнуть». Ямаль, вероятно, ответил Беллингему, оценившему публикацию Бастони

«Не забудьте лайкнуть». Ямаль, вероятно, ответил Беллингему, оценившему публикацию Бастони
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Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль после победы в матче 35-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом» (4:3) сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети, которую сопроводил комментарием: «Не забудьте поставить лайк и здесь».

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    

Вероятно, таким образом 17-летний футболист отреагировал на то, что ранее полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем, а также экс-защитник «Реала» Серхио Рамос поставили лайк на публикацию футболиста «Интера» Алессандро Бастони, выложившего после победного матча с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов (4:3 д. вр.) фото с Ямалем, лежащим на газоне.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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