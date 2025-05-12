Результаты матчей 35-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025 11 мая

В воскресенье, 11 мая, состоялись четыре матча 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Ла Лиги 11 мая:

«Леганес» — «Эспаньол» — 3:2;

«Барселона» — «Реал» Мадрид — 4:3;

«Атлетик» — «Алавес» — 1:0;

«Бетис» — «Осасуна» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги занимает «Барселона», в активе которой 82 очка в 35 матчах. На второй строчке располагается мадридский «Реал» с 75 очками. Тройку лидеров замыкает «Атлетико», у «матрасников» 70 очков в 35 матчах. В зоне вылета находятся «Леганес» (34), «Лас-Пальмас» (32 очка) и «Вальядолид» (16).