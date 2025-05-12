Артета анонсировал серьёзную работу «Арсенала» на трансферном рынке

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:2) заявил о намерении укрепить состав команды во время ближайшего летнего трансферного окна.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы усилить состав команды и улучшить футболистов, которые у нас уже есть. Мы учтём все предложения на рынке, чтобы увеличить наши шансы на победу, разумеется, мы постараемся это сделать.

Но я думаю, что мы должны делать это в своём стиле, нам следует оставаться настоящими, уделяя внимание тому, во что мы верим, что мы можем сделать и что мы уже делаем. Вот и всё.

Мы с самого начала понимали, что скамейка очень коротка, при этом мы имели нескольких футболистов, которые с высокой долей вероятности могли получить травму, в последние несколько сезонов так и было», — сообщил Артета на послематчевой пресс-конференции.

Лондонцы идут на втором месте в АПЛ (68 очков).