Артета анонсировал серьёзную работу «Арсенала» на трансферном рынке

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:2) заявил о намерении укрепить состав команды во время ближайшего летнего трансферного окна.
«Мы сделаем всё возможное, чтобы усилить состав команды и улучшить футболистов, которые у нас уже есть. Мы учтём все предложения на рынке, чтобы увеличить наши шансы на победу, разумеется, мы постараемся это сделать.
Но я думаю, что мы должны делать это в своём стиле, нам следует оставаться настоящими, уделяя внимание тому, во что мы верим, что мы можем сделать и что мы уже делаем. Вот и всё.
Мы с самого начала понимали, что скамейка очень коротка, при этом мы имели нескольких футболистов, которые с высокой долей вероятности могли получить травму, в последние несколько сезонов так и было», — сообщил Артета на послематчевой пресс-конференции.
Лондонцы идут на втором месте в АПЛ (68 очков).
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