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Ярослав Гладышев рассказал, за счёт чего «Динамо» удалось обыграть «Спартак»

Ярослав Гладышев рассказал, за счёт чего «Динамо» удалось обыграть «Спартак»
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Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал, за счёт чего его команде удалось обыграть «Спартак» (2:0) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, а также высказался об изменениях при Ролане Гусеве, который исполняет обязанности главного тренера клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

— За счёт чего обыграли «Спартак»?
— Думаю, за счёт тактики. Всю неделю готовились, тренер нас подготовил, мы вышли и сделали то, что он сказал. Говорил забить быстрый гол и сыграть «на ноль».

— Что‑то поменялось с приходом Гусева?
— Да. Стало больше дисциплины, в обороне не играем один в один, как при Марцеле, — сказал Гладышев в эфире «Матч ТВ».

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.

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