Ярослав Гладышев рассказал, за счёт чего «Динамо» удалось обыграть «Спартак»

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал, за счёт чего его команде удалось обыграть «Спартак» (2:0) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, а также высказался об изменениях при Ролане Гусеве, который исполняет обязанности главного тренера клуба.

— За счёт чего обыграли «Спартак»?

— Думаю, за счёт тактики. Всю неделю готовились, тренер нас подготовил, мы вышли и сделали то, что он сказал. Говорил забить быстрый гол и сыграть «на ноль».

— Что‑то поменялось с приходом Гусева?

— Да. Стало больше дисциплины, в обороне не играем один в один, как при Марцеле, — сказал Гладышев в эфире «Матч ТВ».

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.