«Динамо» обратилось к болельщикам после победы над «Спартаком»

Пресс-служба московского «Динамо» обратилась к болельщикам после победы над «Спартаком» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Лучшего завершения недели и не придумать. Доброй ночи, бело-голубые!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Бело-голубые одержали уверенную победу со счётом 2:0.

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.