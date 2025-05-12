«Динамо» обратилось к болельщикам после победы над «Спартаком»
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Пресс-служба московского «Динамо» обратилась к болельщикам после победы над «Спартаком» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7' 2:0 Глебов – 30'
«Лучшего завершения недели и не придумать. Доброй ночи, бело-голубые!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.
Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Бело-голубые одержали уверенную победу со счётом 2:0.
После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.
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