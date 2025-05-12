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Онана не хочет покидать «МЮ» и намерен доказать неправоту критиков — The Sun

Онана не хочет покидать «МЮ» и намерен доказать неправоту критиков — The Sun
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана не намерен покидать клуб, несмотря на слухи о его возможном уходе грядущим летом.

«Андре [Онана] планирует остаться в Манчестере и хочет приложить все усилия, чтобы вернуть клуб на прежний уровень. Он сосредоточен только на «Манчестер Юнайтед» и ни на чём другом. Он уверенный в себе человек и хочет доказать сомневающимся, что они ошибаются. Андре знает, что совершал ошибки, но считает своим долгом доказывать людям, что они неправы», — приводит слова источника, близкого к камерунскому вратарю, The Sun.

Ранне СМИ сообщали, что манкунианцы рассматривают голкипера «Саутгемптона» Аарона Рамсдейла и вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсию в качестве замены для Онана.

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