Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот отреагировал на поведение фанатов, освиставших вышедшего на замену Трента

Слот отреагировал на поведение фанатов, освиставших вышедшего на замену Трента
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался относительно поведения некоторых болельщиков мерсисайдцев, освиставших защитника Трента Александер-Арнольда, вышедшего на замену в матче 36-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:2). Ранее футболист объявил об уходе из английского клуба по окончании нынешнего сезона.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Гакпо – 20'     2:0 Диас – 21'     2:1 Мартинелли – 47'     2:2 Мерино – 70'    
Удаления: нет / Мерино – 79'

«Жизнь в Европе хороша тем, что каждый может иметь своё мнение. То же самое происходит и здесь, в Ливерпуле. Были раздосадованные люди, но были и радующиеся за него, которые аплодировали Тренту. Некоторые [болельщики] освистали его. Каждый обладает правом на мнение. Ближе к концу [матча] некоторые из них стали более доброжелательными.

Однако для меня всё просто: я в долгу перед командой, способной выиграть матч, а также перед болельщиками. Трент провёл две или три невероятные игры. Мы были так близки к победе отчасти благодаря ему. Для меня всё очевидно.

Что касается болельщиков, то они могут реагировать так, как хотят. Я всегда буду поддерживать игроков, которых тренирую, и носящих красную футболку», — приводит слова Слота Sky Sports.

Материалы по теме
Каррагер раскритиковал фанатов «Ливерпуля», освиставших вышедшего на замену Трента

Фанаты «Ливерпуля» сжигают футболки Трента:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android