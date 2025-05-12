Слот отреагировал на поведение фанатов, освиставших вышедшего на замену Трента

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался относительно поведения некоторых болельщиков мерсисайдцев, освиставших защитника Трента Александер-Арнольда, вышедшего на замену в матче 36-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:2). Ранее футболист объявил об уходе из английского клуба по окончании нынешнего сезона.

«Жизнь в Европе хороша тем, что каждый может иметь своё мнение. То же самое происходит и здесь, в Ливерпуле. Были раздосадованные люди, но были и радующиеся за него, которые аплодировали Тренту. Некоторые [болельщики] освистали его. Каждый обладает правом на мнение. Ближе к концу [матча] некоторые из них стали более доброжелательными.

Однако для меня всё просто: я в долгу перед командой, способной выиграть матч, а также перед болельщиками. Трент провёл две или три невероятные игры. Мы были так близки к победе отчасти благодаря ему. Для меня всё очевидно.

Что касается болельщиков, то они могут реагировать так, как хотят. Я всегда буду поддерживать игроков, которых тренирую, и носящих красную футболку», — приводит слова Слота Sky Sports.

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