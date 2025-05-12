Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Марсель» хочет усилиться защитником «Арсенала» — Footmercato

«Марсель» хочет усилиться защитником «Арсенала» — Footmercato
Комментарии

Защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивëр привлёк внимание «Марселя». Об этом сообщает Footmercato.

Согласно источнику, футболист находится в длинном списке трансферных интересов провансальцев. В нынешнем сезоне польский игрок является одним из ключевых футболистов обороны лондонского клуба. Он пополнил состав «канониров» в 2023 году, перейдя из итальянской «Специи».

Другими потенциальными вариантами усиления состава «Олимпика» являются Факундо Медина из «Ланса» и Эмерик Лапорт из саудовского «Аль-Насра».

В 28 матчах нынешнего клубного сезона на счету Кивёра один гол и две голевые передачи. Помимо этого, футболист играет за сборную Польши.

Материалы по теме
Артета анонсировал серьёзную работу «Арсенала» на трансферном рынке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android