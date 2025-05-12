«Марсель» хочет усилиться защитником «Арсенала» — Footmercato

Защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивëр привлёк внимание «Марселя». Об этом сообщает Footmercato.

Согласно источнику, футболист находится в длинном списке трансферных интересов провансальцев. В нынешнем сезоне польский игрок является одним из ключевых футболистов обороны лондонского клуба. Он пополнил состав «канониров» в 2023 году, перейдя из итальянской «Специи».

Другими потенциальными вариантами усиления состава «Олимпика» являются Факундо Медина из «Ланса» и Эмерик Лапорт из саудовского «Аль-Насра».

В 28 матчах нынешнего клубного сезона на счету Кивёра один гол и две голевые передачи. Помимо этого, футболист играет за сборную Польши.