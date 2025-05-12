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«Это не наша зона ответственности». Игнатов — о критике судейства после матча с «Динамо»

«Это не наша зона ответственности». Игнатов — о критике судейства после матча с «Динамо»
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Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Бело-голубые одержали уверенную победу со счётом 2:0. После матча тренер красно-белых Ненад Сакич раскритиковал работу арбитра. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

— Сакич сказал, что все судейские эпизоды трактовались в пользу «Динамо». Как команда это оценивает, на это реагирует?
— Мы играем в футбол. Делаем всё от себя зависящее. Судья пусть судит. Это не наша зона ответственности, — сказал Игнатов в эфире «Матч ТВ».

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.

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