«Это не наша зона ответственности». Игнатов — о критике судейства после матча с «Динамо»

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Бело-голубые одержали уверенную победу со счётом 2:0. После матча тренер красно-белых Ненад Сакич раскритиковал работу арбитра. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

— Сакич сказал, что все судейские эпизоды трактовались в пользу «Динамо». Как команда это оценивает, на это реагирует?

— Мы играем в футбол. Делаем всё от себя зависящее. Судья пусть судит. Это не наша зона ответственности, — сказал Игнатов в эфире «Матч ТВ».

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.