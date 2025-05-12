Черчесов назвал причину поражения «Краснодара» в матче с ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России и национальной команды Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал игру 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (1:0).

«Так как обоих тренеров не было на скамьях, это уравняло шансы. Другое дело, что я давно вживую не видел «Краснодар». Они меня немного удивили в хорошем плане. Играли солидно, первый тайм был расставленный, на каждой позиции есть подходящий игрок. Думал, что во втором тайме они добавят. Во втором тайме «Краснодару» не хватало целеустремленности, нацеленности на ворота.

А ЦСКА это продемонстрировал. Замены сыграли определенную роль. Как только вышли свежие футболисты вышли, они добавили скорости, свежести. А «Краснодар» в этом плане опоздал. Надеюсь, что «Краснодар» в этом добьется своего. В прошлом году они остановились в шаге, до этого в шаге от Кубка России. Сейчас само идет, и нужно добиваться успеха», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам 28 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА расположился на третьей строчке.