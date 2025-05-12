Евгений Ловчев: «Факел» не вылетел из РПЛ, а попал в лучшую лигу мира

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на вылет воронежского «Факела» из Российской Премьер-Лиги.

«С таким прискорбным голосом сейчас говорили, что «Факел» вылетел. Но он не вылетел, а попал в лучшую лигу мира. Я был на открытии стадиона в Воронеже, я был в шоковом состоянии: «Факел» проигрывал «Акрону», и ни один человек не ушёл со стадиона. Я зауважал и симпатичный город, а особенно болельщиков. Жаль — да, но что делать, футбол такой», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Воронежская команда в 28 матчах набрала 16 очков и занимает в турнирной таблице последнее место. У идущего в зоне стыковых матчей «Пари НН» на семь очков больше и матч с «Крыльями Советов» в запасе. «Факел» играл в РПЛ с 2022 года, до этого в последний раз — в 2001 году.