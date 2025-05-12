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Генич отреагировал на победу «Барселоны» в «эль класико» с «Реалом»

Генич отреагировал на победу «Барселоны» в «эль класико» с «Реалом»
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о победе каталонской «Барселоны» в «эль класико» с мадридским «Реалом» в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги. Игра завершилась со счётом 4:3. Мадридский клуб по ходу встречи вёл с преимуществом в два мяча.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    

«Потрясающий матч! Потрясающий!» — написал Генич в своём телеграм-канале, прикрепив сине-гранатовые эмодзи и хлопки.

На данный момент каталонцы возглавляют чемпионат Испании. В активе подопечных Ханс-Дитера Флика 82 очка. На втором месте идёт мадридский «Реал», у которого 75 очков. До завершения розыгрыша Ла Лиги — 2024/2025 осталось три тура.

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