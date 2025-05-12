Генич отреагировал на победу «Барселоны» в «эль класико» с «Реалом»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о победе каталонской «Барселоны» в «эль класико» с мадридским «Реалом» в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги. Игра завершилась со счётом 4:3. Мадридский клуб по ходу встречи вёл с преимуществом в два мяча.

«Потрясающий матч! Потрясающий!» — написал Генич в своём телеграм-канале, прикрепив сине-гранатовые эмодзи и хлопки.

На данный момент каталонцы возглавляют чемпионат Испании. В активе подопечных Ханс-Дитера Флика 82 очка. На втором месте идёт мадридский «Реал», у которого 75 очков. До завершения розыгрыша Ла Лиги — 2024/2025 осталось три тура.