Генич отреагировал на победу «Барселоны» в «эль класико» с «Реалом»
Поделиться
Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о победе каталонской «Барселоны» в «эль класико» с мадридским «Реалом» в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги. Игра завершилась со счётом 4:3. Мадридский клуб по ходу встречи вёл с преимуществом в два мяча.
Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5' 0:2 Мбаппе – 14' 1:2 Гарсия – 19' 2:2 Ямаль – 32' 3:2 Рафинья – 34' 4:2 Рафинья – 45' 4:3 Мбаппе – 70'
«Потрясающий матч! Потрясающий!» — написал Генич в своём телеграм-канале, прикрепив сине-гранатовые эмодзи и хлопки.
На данный момент каталонцы возглавляют чемпионат Испании. В активе подопечных Ханс-Дитера Флика 82 очка. На втором месте идёт мадридский «Реал», у которого 75 очков. До завершения розыгрыша Ла Лиги — 2024/2025 осталось три тура.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 мая 2025
-
02:31
-
02:04
-
01:56
-
01:42
-
01:32
-
01:27
-
01:20
-
01:18
-
01:12
-
01:11
-
00:53
-
00:38
-
00:38
-
00:32
-
00:28
-
00:25
-
00:19
-
00:05
-
00:04
- 11 мая 2025
-
23:56
-
23:44
-
23:44
-
23:37
-
23:37
-
23:20
-
23:19
-
23:19
-
23:18
-
23:12
-
23:01
-
22:49
-
22:48
-
22:45
-
22:44
-
22:38