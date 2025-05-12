«Считаю его отцом». Экс-игрок «Локомотива» Майкон — о возможном возвращении Сёмина

Бывший нападающий «Локомотива» Майкон высказался о возможном возвращении Юрия Сёмина на пост главного тренера железнодорожников.

«Локомотив» — родной клуб Юрия Сёмина, ни один тренер не знает этот клуб лучше него, поэтому возвращение в «Локомотив» наверняка будет успешным. Я очень рад узнать, что он снова может вернуться домой. Я считаю его отцом и очень болею за его успех!» — приводит слова Майкона «Евро-Футбол.Ру».

В должности наставника красно-зелёных Сёмин три раза становился чемпионом России (в 2002, 2004 и 2018 году), шесть раз брал Кубок страны (в 1996, 1997, 2000, 2001, 2017 и 2019 году), трижды завоевал национальный Суперкубок (в 2003, 2005 и 2019 году).

Напомним, что за «Локомотив» Майкон выступал с 2010 по 2017 год. В составе «железнодорожников» стал бронзовым призёром чемпионата России сезона-2013/14, а также обладателем Кубка России в 2015 и 2017 годах.