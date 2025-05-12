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Тренер «Спартак» Сакич – о судействе: все эпизоды были в пользу «Динамо»

Тренер «Спартак» Сакич – о судействе: все эпизоды были в пользу «Динамо»
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Тренер «Спартака» Ненад Сакич остался недоволен судейством в матче 28-го тура чемпионата России с «Динамо». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

«Все эпизоды были в пользу «Динамо». Это не умаляет заслуг соперника, нужно отдать им должное. Но даже эпизод с пенальти можно было посмотреть. И первый гол нам забил футболист, которого в принципе не должно было быть на поле. Это достаточно серьезные вещи. Больше нечего добавить», — сказал Сакич в эфире «Матч ТВ».

Первый гол за «Динамо» забил Хорхе Карраскаль, чью красную карточку перед игрой со «Спартаком» отменил КДК РФС.

На данный момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 53 очка. «Спартак», в свою очередь, находится на пятом месте, набрав 51 очко.

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