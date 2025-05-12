«Барса» — клуб моей жизни». Ламин Ямаль — об «эль-класико» с «Реалом»

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал победу своей команды в 35-м туре Ла Лиги с мадридским «Реалом» (4:3). 17-летний испанец забил гол в этой встрече.

«Это очень важный матч. Очень важное преимущество. Нам нужно проанализировать те голы, которые мы позволили им забить. Они забили три гола, но при этом не наиграли на них, это наша вина. Но мы выиграли, нам весело и я очень-очень счастлив.

Мы забыли вылет от «Интера». Я сказал своей маме, что Лига чемпионов будет каждый год, и мы будем продолжать стараться, пока не победим. Сегодня было очень важно выиграть, чтобы взять Ла Лигу.

«Барса» — клуб моей жизни. Играть в «эль-класико» и забивать голы — это потрясающе», — приводит слова Ямаля AS.

Напомним, по итогам 35 игр каталонский клуб является лидером чемпионата Испании.