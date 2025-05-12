Экс-игрок «Реала»: то, что сделал Винисиус, не передать словами. Это позор

Бывший футболист «Реала» Альваро Бенито раскритиковал игру нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:3).

«То, что сделал Винисиус, не передать словами. Это позор, просто позор. Что мог сделать Анчелотти с Винисиусом? Да убрать его, снять с игры. У того, кто придёт на пост тренера «Реала», будет много работы — нужно менять менталитет некоторых игроков. Нельзя играть в футбол так, как играет Винисиус: защищаться взглядом, избегать возвращения назад, не участвовать в отборе, не прессинговать…» — приводит слова Бенито Marca.

В этой встрече Винисиус отметился результативной передачей и был заменён на 88-й минуте.