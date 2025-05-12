Экс-игрок «Реала»: то, что сделал Винисиус, не передать словами. Это позор
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Бывший футболист «Реала» Альваро Бенито раскритиковал игру нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:3).
Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5' 0:2 Мбаппе – 14' 1:2 Гарсия – 19' 2:2 Ямаль – 32' 3:2 Рафинья – 34' 4:2 Рафинья – 45' 4:3 Мбаппе – 70'
«То, что сделал Винисиус, не передать словами. Это позор, просто позор. Что мог сделать Анчелотти с Винисиусом? Да убрать его, снять с игры. У того, кто придёт на пост тренера «Реала», будет много работы — нужно менять менталитет некоторых игроков. Нельзя играть в футбол так, как играет Винисиус: защищаться взглядом, избегать возвращения назад, не участвовать в отборе, не прессинговать…» — приводит слова Бенито Marca.
В этой встрече Винисиус отметился результативной передачей и был заменён на 88-й минуте.
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