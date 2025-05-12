Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» выдаст сотрудникам талоны на бесплатную еду вместо поездки на финал ЛЕ

«МЮ» выдаст сотрудникам талоны на бесплатную еду вместо поездки на финал ЛЕ
Комментарии

Руководство «Манчестер Юнайтед» подарит всем сотрудникам талоны на бесплатную еду вместо билетов на финальный матч Лиги Европы с «Тоттенхэм Хотспур» в Бильбао. Об этом сообщает Centredevils.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, «красные дьяволы» стараются сократить расходы, поэтому вместо поездки в Бильбао на финал Лиги Европы сотрудники смогут посмотреть игру по телевизору в Манчестере и получат талон на бесплатную еду.

Отметим, ранее стало известно, что «ПСЖ» оплатит всем своим 600 сотрудникам поездку на финал Лиги чемпионов с «Интером» в Мюнхене.

Напомним, финальный матч Лиги Европы состоится уже 21 мая, начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» и ещё 6 клубов, которые доходили до финала ЛЕ без поражений
Истории
«Манчестер Юнайтед» и ещё 6 клубов, которые доходили до финала ЛЕ без поражений
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android