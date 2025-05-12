«МЮ» выдаст сотрудникам талоны на бесплатную еду вместо поездки на финал ЛЕ

Руководство «Манчестер Юнайтед» подарит всем сотрудникам талоны на бесплатную еду вместо билетов на финальный матч Лиги Европы с «Тоттенхэм Хотспур» в Бильбао. Об этом сообщает Centredevils.

По информации источника, «красные дьяволы» стараются сократить расходы, поэтому вместо поездки в Бильбао на финал Лиги Европы сотрудники смогут посмотреть игру по телевизору в Манчестере и получат талон на бесплатную еду.

Отметим, ранее стало известно, что «ПСЖ» оплатит всем своим 600 сотрудникам поездку на финал Лиги чемпионов с «Интером» в Мюнхене.

Напомним, финальный матч Лиги Европы состоится уже 21 мая, начало встречи запланировано на 22:00 мск.