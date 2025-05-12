Мбаппе установил достижение игроков «Реала», не покорявшееся никому в XXI веке

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал первым игроком, которому удалось оформить хет-трик за мадридский клуб в «эль класико» в XXI веке. Об этом сообщает Opta Sports.
Встреча с «Барселоной» проходила вчера вечером, 11 мая, и завершилась победой каталонской команды со счётом 4:3.
По данным портала, последним игроком «сливочных», которому удалось оформить хет-трик в матче «эль класико» в январе 1995 года, был чилийский форвард Иван Саморано.
Отмечается, что в XXI веке хет-трики оформляли за «Барселону» в «эль класико» звёздные нападающие: Лионель Месси, которому это удалось сделать дважды, и Луис Суарес.
Напомним, по итогам 35 туров «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, мадридский клуб же располагается на второй строчке.
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