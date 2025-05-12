В матче «Барселоны» с «Реалом» был установлен исторический рекорд «эль класико»

После победы «Барселоны» во вчерашнем матче с «Реалом» со счётом 4:3 последние 18 матчей «эль класико» не заканчиваются с ничейным результатом, что является самой продолжительной серией в истории противостояний этих клубов. Об этом сообщает Opta Sports.

По данным статистического портала, в пользу «Барселоны» завершились восемь встреч, четыре из которых прошли в этом сезоне, а победой мадридского клуба закончились 10 матчей.

Напомним, по итогам 35 туров «Барселона» является лидером испанского чемпионата, а мадридский клуб после аналогичного количества встреч располагается на втором месте Ла Лиги.