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В матче «Барселоны» с «Реалом» был установлен исторический рекорд «эль класико»

В матче «Барселоны» с «Реалом» был установлен исторический рекорд «эль класико»
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После победы «Барселоны» во вчерашнем матче с «Реалом» со счётом 4:3 последние 18 матчей «эль класико» не заканчиваются с ничейным результатом, что является самой продолжительной серией в истории противостояний этих клубов. Об этом сообщает Opta Sports.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    

По данным статистического портала, в пользу «Барселоны» завершились восемь встреч, четыре из которых прошли в этом сезоне, а победой мадридского клуба закончились 10 матчей.

Напомним, по итогам 35 туров «Барселона» является лидером испанского чемпионата, а мадридский клуб после аналогичного количества встреч располагается на втором месте Ла Лиги.

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