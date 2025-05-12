Карраскаль — первый игрок «Динамо» с гол+пас в дерби со «Спартаком» в РПЛ за 13 лет

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги со «Спартаком» забил гол и сделал результативную передачу и стал первым игроком бело-голубых за 13 лет, которому это удалось. Встреча завершилась победой «Динамо» со счётом 2:0. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

По данным статистического портала, полузащитник Кристиан Нобоа забивал гол и делал результативную передачу в матче со «Спартаком» в 2012 году.

Напомним, по итогам 28 туров «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» же после аналогичного количества матчей располагается на пятой строчке.