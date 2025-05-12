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Карраскаль — первый игрок «Динамо» с гол+пас в дерби со «Спартаком» в РПЛ за 13 лет

Карраскаль — первый игрок «Динамо» с гол+пас в дерби со «Спартаком» в РПЛ за 13 лет
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Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги со «Спартаком» забил гол и сделал результативную передачу и стал первым игроком бело-голубых за 13 лет, которому это удалось. Встреча завершилась победой «Динамо» со счётом 2:0. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

По данным статистического портала, полузащитник Кристиан Нобоа забивал гол и делал результативную передачу в матче со «Спартаком» в 2012 году.

Напомним, по итогам 28 туров «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» же после аналогичного количества матчей располагается на пятой строчке.

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