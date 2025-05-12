Хаби Алонсо ответил на вопрос, когда станет известен его новый клуб

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо ответил на вопрос о том, когда станет известен его следующий клуб.

«Мой следующий клуб? Придется подождать. Объявление не заставит себя долго ждать», — приводит слова Алонсо Madrid Xtra в социальной сети X.

9 мая пресс-служба леверкузенского «Байера» объявила, что главный тренер команды Хаби Алонсо покинет клуб по завершении нынешнего сезона. Следующим местом работы специалиста называют «Реал», где он сменит Карло Анчелотти.

Алонсо возглавляет «Байер» с 2022 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии и выиграл Кубок страны в прошлом сезоне.