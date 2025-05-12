«Спартак» на гол точно наиграл». Черчесов — о поражении красно-белых в дерби с «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России и национальной команды Казахстана по футболу Станислав Черчесов высказался о завершившемся московском дерби в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги, где «Спартак» уступил в гостях «Динамо» (0:2).

«Спартак» на гол точно наиграл. У него были моменты во втором тайме было много ударов. Другое дело, что нельзя так выходить на матчи — уже в который раз. Это только Станкович нам может сказать, я могу только предполагать. Всё же есть финал Пути регионов Кубка России. Может, нагрузки так рассчитаны, что через игру с «Динамо» он хотел команду к нему подготовить. Я, например, удивился, когда увидел Хлусевича — он давно не играл. А Мартинс, например, не вышел», — сказал Черчесов в эфире шоу «После футбола с Георгием Черданцевым».

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.