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«Спартак» на гол точно наиграл». Черчесов — о поражении красно-белых в дерби с «Динамо»

«Спартак» на гол точно наиграл». Черчесов — о поражении красно-белых в дерби с «Динамо»
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Бывший главный тренер сборной России и национальной команды Казахстана по футболу Станислав Черчесов высказался о завершившемся московском дерби в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги, где «Спартак» уступил в гостях «Динамо» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

«Спартак» на гол точно наиграл. У него были моменты во втором тайме было много ударов. Другое дело, что нельзя так выходить на матчи — уже в который раз. Это только Станкович нам может сказать, я могу только предполагать. Всё же есть финал Пути регионов Кубка России. Может, нагрузки так рассчитаны, что через игру с «Динамо» он хотел команду к нему подготовить. Я, например, удивился, когда увидел Хлусевича — он давно не играл. А Мартинс, например, не вышел», — сказал Черчесов в эфире шоу «После футбола с Георгием Черданцевым».

После 28 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.

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