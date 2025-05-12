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Анчелотти назвал причину поражения «Реала» в матче с «Барселоной» в Ла Лиге

Анчелотти назвал причину поражения «Реала» в матче с «Барселоной» в Ла Лиге
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил поражение команды в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (3:4).

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    

«Нам нужно было лучше обороняться. В сегодняшней игре это было особенно очевидно — мы плохо защищались, и дело не в низком блоке. Мы сами подарили сопернику моменты, и они нас наказали.
Нам нужно было лучше обороняться. В сегодняшней игре это было особенно очевидно — мы плохо защищались, и дело не в низком блоке. Мы сами подарили сопернику моменты, и они нас наказали», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 82 очка. «Реал» находится на втором месте, набрав 75 очков.

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