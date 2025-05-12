Анчелотти назвал причину поражения «Реала» в матче с «Барселоной» в Ла Лиге

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил поражение команды в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (3:4).

«Нам нужно было лучше обороняться. В сегодняшней игре это было особенно очевидно — мы плохо защищались, и дело не в низком блоке. Мы сами подарили сопернику моменты, и они нас наказали.

Нам нужно было лучше обороняться. В сегодняшней игре это было особенно очевидно — мы плохо защищались, и дело не в низком блоке. Мы сами подарили сопернику моменты, и они нас наказали», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 82 очка. «Реал» находится на втором месте, набрав 75 очков.