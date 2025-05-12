Станислав Черчесов ответил, звали ли его в «Динамо»
Поделиться
Бывший главный тренер сборной России и национальной команды Казахстана по футболу Станислав Черчесов рассказал, звали ли его возглавить московское «Динамо» после отставки главного тренера бело-голубых Марцела Лички. Отметим, Черчесов присутствовал на игре 28‑тура МИР РПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7' 2:0 Глебов – 30'
«Я в первый раз там сидел? Я в 20‑й раз сидел на этом месте. До этого никто ничего не спрашивал. Я просто пришёл на матч, как всегда. Звали ли меня в «Динамо»? Нет», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, Личка возглавлял московскую команду с июля 2023 года и покинул пост главного тренера первого мая.
Комментарии
- 12 мая 2025
-
04:15
-
04:05
-
04:01
-
03:52
-
03:45
-
03:28
-
03:11
-
02:31
-
02:04
-
01:56
-
01:42
-
01:32
-
01:27
-
01:20
-
01:18
-
01:12
-
01:11
-
00:53
-
00:38
-
00:38
-
00:32
-
00:28
-
00:25
-
00:19
-
00:05
-
00:04
- 11 мая 2025
-
23:56
-
23:44
-
23:44
-
23:37
-
23:37
-
23:20
-
23:19
-
23:19
-
23:18