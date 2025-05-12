Станислав Черчесов ответил, звали ли его в «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России и национальной команды Казахстана по футболу Станислав Черчесов рассказал, звали ли его возглавить московское «Динамо» после отставки главного тренера бело-голубых Марцела Лички. Отметим, Черчесов присутствовал на игре 28‑тура МИР РПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:0).

«Я в первый раз там сидел? Я в 20‑й раз сидел на этом месте. До этого никто ничего не спрашивал. Я просто пришёл на матч, как всегда. Звали ли меня в «Динамо»? Нет», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Личка возглавлял московскую команду с июля 2023 года и покинул пост главного тренера первого мая.