Анчелотти назвал причину замены Винисиуса в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил замену нападающего Винисиуса Жуниора в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (3:4).

«Он не просил о замене — это я принял решение. У него было растяжение связок лодыжки. Он пытался продолжить, но это его беспокоило, поэтому я сделал замену», — приводит слова Анчелотти beIN Sports.

Винисиус был заменён на 88-й минуте матча. В этой встрече форвард отметился двумя результативными передачами.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 82 очка. «Реал» находится на втором месте, набрав 75 очков.