Анчелотти назвал причину замены Винисиуса в матче с «Барселоной»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил замену нападающего Винисиуса Жуниора в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (3:4).
Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5' 0:2 Мбаппе – 14' 1:2 Гарсия – 19' 2:2 Ямаль – 32' 3:2 Рафинья – 34' 4:2 Рафинья – 45' 4:3 Мбаппе – 70'
«Он не просил о замене — это я принял решение. У него было растяжение связок лодыжки. Он пытался продолжить, но это его беспокоило, поэтому я сделал замену», — приводит слова Анчелотти beIN Sports.
Винисиус был заменён на 88-й минуте матча. В этой встрече форвард отметился двумя результативными передачами.
На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 82 очка. «Реал» находится на втором месте, набрав 75 очков.
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