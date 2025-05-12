«Мне нужно проверить сердце». Флик – после матча «Барселоны» с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после победы команды в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (4:3).

«Это для болельщиков и игроков. Это фантастика. У «Реала» отличная команда. Мы сумели отыграться с 0:2 — и это после матча с «Миланом», после более чем 120 минут игры. Это было нелегко, но мы справились отлично. Пожалуй, мне нужно проверить сердце!

Думаю, нам нужно серьёзно прибавить в обороне. Когда мы прессингуем — всё идёт хорошо, но стоит ошибиться, особенно как в эпизоде с первым голом, и всё становится гораздо сложнее. Команда принимает хорошие коллективные решения», — приводит слова Флика Barca Blaugranes.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 82 очка. «Реал» находится на втором месте, набрав 75 очков.