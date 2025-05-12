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«Мне нужно проверить сердце». Флик – после матча «Барселоны» с «Реалом»

«Мне нужно проверить сердце». Флик – после матча «Барселоны» с «Реалом»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после победы команды в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (4:3).

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    

«Это для болельщиков и игроков. Это фантастика. У «Реала» отличная команда. Мы сумели отыграться с 0:2 — и это после матча с «Миланом», после более чем 120 минут игры. Это было нелегко, но мы справились отлично. Пожалуй, мне нужно проверить сердце!

Думаю, нам нужно серьёзно прибавить в обороне. Когда мы прессингуем — всё идёт хорошо, но стоит ошибиться, особенно как в эпизоде с первым голом, и всё становится гораздо сложнее. Команда принимает хорошие коллективные решения», — приводит слова Флика Barca Blaugranes.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 82 очка. «Реал» находится на втором месте, набрав 75 очков.

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