«Манчестер Юнайтед» установил сразу два личных антирекорда XXI века

«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» проиграл лондонскому «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 0:2. Это 17-е поражение «красных дьяволов» в нынешнем сезоне высшего дивизиона английского первенства.

Как сообщает Squawka, «МЮ» впервые за 51 год проиграл 17 матчей в сезоне чемпионата Англии. Кроме того, это лишь второй случай в истории АПЛ, когда «Юнайтед» не выиграли в семи играх подряд. В последний раз подобное случалось в 1992 году. Таким образом, клуб установил сразу два личных антирекорда XXI века.

Напомним, после 36 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков.

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