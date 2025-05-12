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«Манчестер Юнайтед» установил сразу два личных антирекорда XXI века

«Манчестер Юнайтед» установил сразу два личных антирекорда XXI века
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«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» проиграл лондонскому «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 0:2. Это 17-е поражение «красных дьяволов» в нынешнем сезоне высшего дивизиона английского первенства.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Соучек – 26'     0:2 Боуэн – 57'    

Как сообщает Squawka, «МЮ» впервые за 51 год проиграл 17 матчей в сезоне чемпионата Англии. Кроме того, это лишь второй случай в истории АПЛ, когда «Юнайтед» не выиграли в семи играх подряд. В последний раз подобное случалось в 1992 году. Таким образом, клуб установил сразу два личных антирекорда XXI века.

Напомним, после 36 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков.

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